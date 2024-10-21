FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait son görüntüler paylaşıldı: Lüks evinden çıkarken kameraya yakalandı

21 Ekim 2024 10:47 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:50

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensupları elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Ölüm haberinin ardından 13 Ekim tarihinde Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden yeni evine geçtiği görüntüler ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri ve örgüte yakın haber siteleri sabah saatlerinde elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. "Herkülnağme" isimli sitenin yaptığı açıklamayla ölüm haberi doğrulandı.

YENİ EVİNE GEÇERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü öne sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve bazı mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaş Fetullah Gülen’in öldüğü iddia edildi.

13 Ekim tarihinde Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülemişti.