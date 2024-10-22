FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi için son hazırlık yapıldı! Terör örgütü üyeleri kazıya başladı
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi için kazı çalışmaları başladı. Edinilen son bilgilere göre terörist Gülen'in 'işaret ettiği' bölgeye iş makineleri getirildi.
Türkiye'nin varlığına kastetmeye çalışan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen dün öldü. Ölümünün ardından nereye terörist elebaşının nereye gömüleceği merak unsuru olurken örgüte bağlı teröristler kazı çalışmalarına başladı.
Pensilvanya'da 'karargah' olarak kullandığı çiftliğe iş makineleri getirilirken hafriyat işlerinde kullanılan aletlerin getirilmesi dikkat çekti.
KAZI ÇALIŞMALARI ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNELEMİ!
FETÖ elebaşının ölümünün ardından, defnedilmesi planlanan yerlerden biri olan çiftlik evinin çevresindeki güvenlik önlemleri bugün itibarıyla sıkılaştırıldı.
Yerleşkenin girişinde araçların durmasına izin verilmezken, kapı önünde sürekli güvenlik görevlisinin bulunduğu gözlemlendi.
Gülen, 20 Ekim tarihinde ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesi’nde ölmüştü.
Bu neyin nesi hiç yani artık