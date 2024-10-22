FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi için son hazırlık yapıldı! Terör örgütü üyeleri kazıya başladı

22 Ekim 2024 22:34 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 22:43

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi için kazı çalışmaları başladı. Edinilen son bilgilere göre terörist Gülen'in 'işaret ettiği' bölgeye iş makineleri getirildi.