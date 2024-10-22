Son dakika | Fetullah Gülen'in cenazesi 'işaret ettiği' yere gömülecek! Tarih belli oldu

22 Ekim 2024 12:36 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:03

Son dakika haberi: Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi için detaylar gelmeye devam ediyor. Alınan son bilgilere göre, elebaşının cenazesi perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta “işaret ettiği” yere gömülecek.

FETÖ kumpası sonrası intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşinden 'Gülen' paylaşımı: Ateşi bol olsun

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Devlet kadrolarına sızarak birçok kuruma ve kişiye zarar veren Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceği gündem oldu.

CENAZE NAMAZINI KİMİN KILDIRACAĞI BELLİ OLDU

Terör örgütü elebaşı Gülen'in cenazesi perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Gülen, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi 'işaret ettiği' yere gömülecek. Cenaze namazını FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.

SÖZDE BİRLİK MESAJI VERİLECEK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.

Ayrıca terörist başı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı. Terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında.