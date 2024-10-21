FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü içlerini soğutmadı: "Hesap vermeden gitti sevincimiz buruk"

21 Ekim 2024 18:58 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 19:02

Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişinde yakınları şehit olanlar haberi hem mutluluk hem de buruk hislerle karşıladı. Gülen'in cezaevinde süründüğünü görmek istediğini söyleyen şehit yakınları artık hesabın mahşere kaldığını vurguladı. İşte şehit yakınlarının tepkisi...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yakınları şehit olanlar buruk bir sevinç yaşıyor. FETÖ'ye bağlı görevlilerin darbe girişimine "dur" diyerek hain saldırıların hedefi olan şehitlerin yakınları "Cezaevinde süründüğünü görmek isterdim" yorumunda bulundu. Bazı vatandaşlar bu günün bayram ilan edilmesini istedi.

ŞEHİT ERCAN'IN BABASI: "CEZAEVİNDE SÜRÜNDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTERDİM"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerlere direnirken motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit olan Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin "Ben şahsen onun ölmesini istemezdim, uzun yaşam süresince cezaevinde süründüğünü görmek isterdim." dedi.

Ercan, "En başta şehitlerimiz, gazilerimiz, FETÖ'nün kumpaslarıyla cezaevlerine giren vatandaşlarımız, subaylarımız, akademisyenlerimiz ve cezaevinde hayatını kaybeden aynı insanlarımız ve ülkem adına kendisine ve çetesine asla hakkımı helal etmiyorum. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada hakkımı helal etmiyorum ve davacıyım. Allah ona cezayı versin." ifadelerini kullandı.

"HAK ETTİĞİNİ BULMUŞ OLSAYDI İÇİM SOĞUYACAKTI"

FETÖ elebaşının ölmesiyle içinin soğumadığını anlatan Ercan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hak ettiğini bulmuş olsaydı, gerekli cezaları sürünerek çekseydi bir nebze içim soğuyacaktı. Bütün çocuklarımız adına konuşuyorum. Bütün ülkenin kaybı adına söylüyorum. Benim çocuğumun yanında Edirnekapı Şehitliği'nde 15 yaşında bir çocuk yatıyor. 15 yaşında. O çocuk onu bekliyor."

"8 SENEDİR ALDIĞI EN GÜZEL HABER: HESAPLAŞMA MAHŞERE KALDI"

15 Temmuz şehidinin eşi Sema Sertçelik, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün 8 senedir aldığı en güzel haberlerden biri olduğunu belirtirken, şehit oğlu Ahmet Karmil elebaşı ile hesaplaşmalarının mahşere kaldığını söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Akın Sertçelik'in eşi Sema Sertçelik, AA muhabirine, Gülen'in ölüm haberini almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sertçelik, "8 sene sonra aldığım en güzel haberlerden biri olduğunu düşünerek mutluyum. Bunu duymak yüreğime su serpti. Yüreğimden geçen tek bir şey var. Cehennem ateşi bolca olsun. Bunu 8 senedir söylüyorum. Bu ülkeyi kim bölmek istiyorsa, kim beraberliğimizi, birliğimizi bozmak istiyorsa, cehennem ateşi bol olsun." ifadelerini kullandı.

"İLK ÖĞRENDİĞİMDE MUTLU OLDUM AMA HESAP VERMEDEN ÖLDÜĞÜ İÇİN MUTLULUĞUMUZ BURUK OLDU"

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan yüzme antrenörü Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "İlk öğrendiğimde mutlu oldum ama yargılanmadan, yaptıklarının hesabını vermeden öldüğü için de mutluluğumuz buruk oldu." dedi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 28 yaşındaki Metehan Çoban, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini aldığında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Sabah uyandığında sosyal medyada elebaşı Gülen'in öldüğünü gördüğünü belirten Çoban, "Öldüğü için çok mutluyum. İlk öğrendiğimde mutlu oldum ama yargılanmadan, yaptıklarının hesabını vermeden öldüğü için de mutluluğumuz buruk oldu. Keşke yaptıklarının hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nde ödeyerek ölseydi. Daha farklı şekilde ölmesini istiyorduk. İdam edilerek ölseydi bizim daha çok içimiz soğurdu ama buna da şükür. Bu kadar insanın canını acıttı, bu kadar nesli zehirledi. Öldüğü için mutluyuz, ateşi bol olsun." diye konuştu.

Bütün şehit yakınlarının, Gülen'in yargılanıp idam edilmesini istediğini dile getiren Çoban, "Yargılanıp, şehit yakınlarının, gazilerin, Türk milletinin önünde asılmasını canıgönülden isterdim." ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ GAZİLERİ SEVİNÇ İÇİNDE

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde gazi olan vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybetmesinin ardından sevince boğuldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazisi vatandaşlar, bayram yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan Akıncı Üssü'nde uçakların kalkmasına engel olmak üzere giden ve o esnada açılan ateş sonucunda elinden, bacağından ve kalçasından yaralanarak gazi olan İmam Erdal Bükecik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Fetullah Gülen'in öldüğünü duyunca içime bir rahatlık ve serinlik geldi” dedi.

"BAYRAM İLAN EDİLSİN"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ndeki yaralıları kurtarmaya çalışırken vurulan gazi Oğuz Ayanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Vatan haini olarak ömrünü idame etti, yıllarca yaşadı. Vatan haini olarak da geberdi. Allah bu topraklara gömülmeyi ona nasip etmedi. Uşaklığını yaptığı, maşalığını yaptığı Amerikan topraklarında geberdi, gitti." dedi.

Gazi Ayanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü haberlerden öğrendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"FETÖ, Türkiye'nin görmüş olduğu en büyük örgütlerin başında geliyor. PKK ve FETÖ, Türkiye'nin başına bela oldu. Gebermesi bizim için tabii ki onur verici. Hatta bugünün bayram ilan edilmesi lazım. Vatan haini olarak ömrünü idame etti, yıllarca yaşadı. Vatan haini olarak da geberdi, gitti. Allah bu topraklara gömülmeyi ona nasip etmedi. Uşaklığını yaptığı, maşalığını yaptığı, Amerikan topraklarında geberdi. Şükürler olsun ama işte sadece bunun ölmesiyle de iş bitmiyor. O yüzden her zaman bilinçli olmamız lazım. Mücadelemizi biz elimizden geldiği kadar devam ettiriyoruz. Devlet olarak da millet olarak da sonuna kadar devam etmek zorundayız."