FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen gözaltında

'Yahya_kema5566' rumuzuyla sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni çıktı. Hakkında gözaltı kararı verilen Kemalettin Gülen, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İSMİNİ GİZLEYEREK HAKARET YAĞDIRDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "yahya_kema5566" rumuzlu kullanıcı hesabından sosyal medya üzerinden hakaret eden kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla Kemalettin Gülen isimli şahsı gözaltına aldı.

Terör Suçları Savcılığından TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret) ve 5816 sayılı kanun maddesi (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) kapsamında şahsın gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca, "Arama, el koyma ve inceleme talebinde bulunulması şeklinde talimat alınmış olup, gerekli çalışmalara başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.