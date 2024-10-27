FETÖ elebaşı Gülen'in mezar taşındaki yalan!

27 Ekim 2024 10:25 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:30

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mezar taşındaki yalan ortaya çıktı. 1941 doğumlu FETÖ elebaşı Gülen'in mezar taşına doğum tarihi 1938 olarak yazıldı. Görüntü sosyal medyada tartışma başlattı.

FETÖ'nün cenazesinde Türk helikopteri paniği: 'Bizi almaya mı geldiler?'

FETÖ'nün cenazesinde Türk helikopteri paniği: 'Bizi almaya mı geldiler?'

15 Temmuz günü hain darbe girişimini planlayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen​'in cenaze töreni konuşulmaya devam ediyor. İslami usullerden kopuk düzenlenen cenazede tekbir bile yasaklandı, cenaze tabutla birlikte gömüldü. Terör örgütü elebaşının mezarında yazan yalan ise sosyal medyada gündeme oturdu.

"DİNİ AÇIDAN BİR MAHSURU YOK"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in damadı olan Ahmet Kurucan, örgüt üyelerinden gelen soruları sosyal medyadan yanıtladı. Ahmet Kurucan tabutla gömülme konusuna, “Buradaki Müslüman cemaatinde, birçok Müslümanın cenazesinde bulundum. Bütün Müslümanlar zaten tabutla gömülüyor. Tabutla gömülmenin hiçbir mahsuru yoktur dini açıdan. Bu örfi bir şeydir. Amerika yerelinde böyle gömülmesinde de mahsur yoktur” dedi.

DOĞUM TARİHİ BİLE YALAN

Öte yandan 1941 doğumlu FETÖ elebaşı Gülen'in mezar taşına doğum tarihi 1938 olarak yazıldı. FETÖ, doğum tarihinin “o dönemin şartları gereği nüfus kaydı geç yaptırıldığı için kimliğinde farklı olduğunu” iddia ediyordu.