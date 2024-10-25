FETÖ'nün cenazesinde Türk helikopteri paniği: 'Bizi almaya mı geldiler?'

25 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:23

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreninde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Cenaze alanının üzerinde havalanan helikopterleri görünce Türk helikopteri sanan hainler yapılan anonsla rahatladı.

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen​'in cenaze töreni için binlerce kişi ABD​'deki stadyumda toplandı. Türkiye'den kaçan binlerce hainin doldurduğu stadyumda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerini maske, gözlük ve şapka ile gizleyen terör örgütü üyeleri cenazeye QR kodla girebildi.

"BİZİ Mİ ALACAKLAR?" PANİĞİ

Namaz kılmak için bekleyen örgüt üyeleri havalanan helikopteri görünce büyük panik yaşadı. Polis helikopterini görünce alanda 'Bizi almaya mı geldiler?' paniği yaşandı.

Mikrofonun başındaki FETÖ'cü ABD polisinin güvenlikleri için helikopterle uçuş yaptığını söyledi. ABD'nin güvenliklerini sağladığını duyan FETÖ'cüler derin bir nefes aldı.