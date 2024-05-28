FETÖ firarisi ismin Bebek'te bulunan yalısı, dudak uçuklatan rakama satışa çıkarıldı!

28 May 2024 12:12 - Güncelleme : 28 May 2024 12:13

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hakkında yakalama çıkartılan ve tüm mal varlığına TMSF tarafından kayyum atanan Koza Holdingin sahibi Akın İpek, darbe girişimi öncesinde gittiği İngiltere'den bir daha hiç Türkiye'ye gelmedi.

Türkiye'deki mal varlıklarına TMSF tarafından kayyum atandıktan sonra, konuyu İngiltere'de mahkemeye taşıyan Akın İpek, açtığı davayı kaybetmişti. İngiltere mahkemesi TMSF'nin kararını doğru olarak gördü.

TMSF'den ( Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ) yapılan açıklamaya göre; FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihaleye çıkacak.

İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.​​​​​​​

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

"Kahverengi Köşk" olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

FETÖ DESTEĞİYLE ALTIN MADENİ SAHİBİ OLMUŞTU

FETÖ firarisi olarak hâlen İngiltere'de bulunan Akın İpek, Türkiye'de yaşadığı dönemde düğün davetiyeciliği yapan bir matbaa sahibiyken örgüt mensuplarının desteğiyle altın madeni sahibi olmuştu. Kanaltürk televizyonu ve radyosunu satın aldıktan kısa bir süre sonra Bugün TV ile Bugün ve Millet gazetelerini kurdu.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılana dek örgüt propagandası yapan İpek Medya Grubu'nu finanse etti. Ayrıca, çeşitli vakıf, üniversite ve benzeri eğitim kurumunun kuruluşu ve finansmanı FETÖ adına İpek ailesinin üyeleri tarafından yürütüldü.

Öte yandan, Bank Asya'yı kurtarmak için örgüt üyeleri para yatırmaya zorlanırken 2014'teki yerel seçimlerin ardından İpek'in parasını çekerek yurt dışına aktardığı ortaya çıktı. Akın İpek günümüzde de İngiltere'de lüks yaşamına devam ediyor.