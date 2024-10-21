FETÖ liderinin ölümü sonrası kampanya başlattı: Şerefine yüzde 25 ekstra indirim

21 Ekim 2024 14:04 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:11

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir esnaf, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü sonrası dikkat çeken bir hamleye imza attı. Esnaf, dükkanına yazılı bir karton astı. Bursa'da dükkan işleten esnaf, ''Fetullah Gülen'in ölümünün şerefine yüzde 25 ekstra indirim" dedi.

Terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen öldü. Sosyal medyada peş peşe FETÖ elebaşıyla ilgili paylaşımlar yapıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir esnafın Fetullah Gülen’in ölümü sonrası yaptıkları dikkat çekti. Esnaf, terörist elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sebebiyle indirim kampanyası başlattı.

FETÖ LİDERİ ÖLDÜ, İNDİRİM BAŞLATTI

İnegöl’de teknik servis işletmecisi Süleyman Bayrak iş yerinin camına yazı astı. Bayrak, "FETÖ lideri terörist elebaşı Gülen'in ölümünün şerefine yüzde 25 ekstra indirim" ifadeli pankart astı.

Açıklama yapan Süleyman Bayrak, "Bugün güzel bir haber aldık. Terörist lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini sosyal medyada gördük. Ben mutlu oldum, sevindim. Allah diğer terörist liderlerinin başına da bir an önce ölüm nasip etsin. Biz de bu şerefle onur, gurur duyalım. Nice indirimler yapalım. Vatandaşlarımız da yararlansın inşallah. Biz 15 Temmuz olduğunda da ben dükkanımın camlarına Fetöcü hainler ve destekçileri giremez yazmıştım. Yine haber olmuştu. Bu ölüm haberinin mutluluğunu yaşadığımız için indirim yapıyoruz. Allah nice teröristleri başımızdan almayı nasip etsin. Nefes almasınlar. Hatta imkan versin ki devletimiz beklemesin ecelini. Keşke biz alsaydık canlarını ama bu haberleri aldıkça seviniyoruz. Darısı diğer teröristlerin başına" dedi.