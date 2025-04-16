FETÖ tutukluları AK Parti üyesi çıktı iddiası! AK Parti’den açıklama geldi

Çeşitli basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘FETÖ tutukluları AK Parti üyesi çıktı’ haberleri oldukça tartışma konusu oldu. Tgrthaber.com Özel Haberler Servisi, iddialara konu olan AK Parti Sincan İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Özcan’a ulaşarak, paylaşılan haberlere açıklık getirdi.

Çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan kamuoyunu yanıltıcı haberleri araştıran Tgrthaber.com Özel Haberler Servisi bir iddiayı daha yalanladı.

Bazı basın yayın kuruluşlarında ve kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘FETÖ tutukluları AKP üyesi çıktı’ iddiaları gündemi oldukça meşgul etti.

Yapılan haberde; "Ankara Sincan’da, içlerinde 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı yöneticisi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla hükümlü Akın Öztürk’ün de bulunduğu FETÖ hükümlülerinin bilgileri dışında AK Parti’ye üye yapıldığı açığa çıktı" denildi.

TGRTHABER.COM İDDİALARI ARAŞTIRDI!

FETÖ hükümlülerinin AK Parti üyesi yapıldı iddialarını araştıran Özel Haberler Servisimiz; Sincan İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Özcan'a ulaşarak iddiaları sordu.

Mustafa Özcan; 'Bu tarz haberler maalesef meclis gündemimize de getirildi. Ancak bu iftiraların hiçbir karşılığı yoktur. FETÖ terör örgütü mensuplarının partimize üye yapılması gibi bir durum asla söz konusu değildir.' İfadelerini kullandı.