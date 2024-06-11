FETÖ üyesi kadın JASAT timlerince kıskıvrak yakalandı

11 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:54

Güvenlik güçleri terör örgütlerine darbe vurmaya devam ediyor. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.G, isimli kadın JASAT ekipleri tarafından Döşemealtı’nda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde örgüt üyesi olmak suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.