Vicdansızlığın bu kadarı! Kuyruğuna şişe bağlanan at yerde çaresizce yattı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 17:23 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:29
Ardahan'ın Göle ilçesinde kuyruğuna pet şişe bağlanarak serbest bırakılan at kazaya neden oldu. Atın yerde uzandığı görüntüler vicdanları sızlattı.
Göle'de meydana gelen olayda, ilçenin işlek caddesinde bir atın kontrolsüz bir halde koşturduğu görüldü. Trafikte koşmaya devam eden at bir anda ters yönde gelen araca çarptı.
VİZDANLARI YARALAYAN GÖRÜNTÜ
Kuyruğuna içi taş dolu plastik kutu takılan at çarpışmada yara alırken, araçta da ağır hasar aldı. Olayda can kaybının olmaması sevindirirken, ata bu vicdansızlığı yapan kişilerle ilgili araştırmada devam ediyor. Çevredeki vatandaşlarda karşılaştıkları manzara karşısında tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı