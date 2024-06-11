Beşiktaş'tan çifte transfer! Anlaşma tamam, yarın İstanbul'a geliyor

11 Haziran 2024 15:45 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:22

Başarısızlıkla geçen sezonu 6'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almayı hedefliyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetim, transferde gaza bastı.

Başkan Hasan Arat, transfer harekatı kapsamında 2 yıldızla anlaşma noktasına geldi.

ANLAŞMA TAMAM, MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista ile resmen temasa geçti. İspanyol ekibiyle sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoperin menajeri İstanbul'a davet edildi. Menajerin yarın İstanbul'a gelerek siyah beyazlılarla görüşme yapması bekleniyor.

Geçen sezonun ilk yarısını Valencia'da, ikinci yarısını ise Atletico Madrid'de geçiren 33 yaşındaki savunmacı, toplam 24 maçta forma giydi.

SAVIC MAAŞINDA İNDİRİM YAPTI

Öte yandan Beşiktaş İspanyol ekibinden bir isme daha kanca taktı. Siyah beyazlılar, savunmanın önemli isimlerinden Stefan Savic ile de görüşmelere başladı.

Kulübüyle bir sene daha sözleşmesi bulunan Karadağlı stoper yapılan görüşmeler neticesinde yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul etti. 33 yaşındaki futbolcu ile anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.