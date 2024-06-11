Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! Menajeriyle temas kuruldu

11 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:28

Yaz transfer döneminde birçok kulübü peşinden koşturması beklenen Alexis Sanchez'in yolu Türkiye'ye düşebilir. Inter ile sezonu şampiyon tamamladıktan sonra yeni sözleşme imzalaması beklenmeyen Şilili futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Trabzonspor'un Alexis Sanchez'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Üst düzey yıldız transferi yaparak hem heyecan uyandırmak hem de taraftarları yeniden stada çekmek isteyen bordo mavili yönetim harekete geçti.

TRANSFERDE DEV RAKİP

İspanya basınından AS gazetesi, Inter ile kontratı biten Alexis Sanchez’in Trabzonspor'un gündeminde olduğunu yazdı. Haberde, Trabzonspor’un 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle temas kurduğu belirtildi.

Ancak İtalya’dan Parma ve Udinese’nin yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami ile Arjantin devi River Plate’in de Sanchez’le ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Daha önce Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giyen Sanchez’i geçen sezon Galatasaray transfer etmeye çalışmış, ancak tecrübeli oyuncu Inter’e gitmişti.

İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Sanchez’in geleceğiyle henüz kesin karar vermediği vurgulandı.