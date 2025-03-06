FETÖ'cü profesör kabus için karar: İşte Süleyman Salih Zoroğlu'na verilen ceza

Son dakika haberi: İstanbul'daki bir psikiyatri kliniğinde, hayvanlara yönelik ilaçları çocuklara vererek aileleri ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla tuzağa düşürdüğü iddia edilen doktor 'FETÖ'cü profesör kabus' olarak bilenen Süleyman Salih Zoroğlu için karar verildi.

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. Mahkeme Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

"BEN UYUŞTURUCU SATICISI DEĞİLİM DOKTORUM"

Dünkü duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu, "Benim kullandığım ketamin dozunda keyif verici bir durum söz konusu değil. Bağımlılık yapıcı bir durum da söz konusu değil. Ketamin fiziksel bağımlılık yapan bir ilaç değildir. Ketamin alındığı zaman çok iyi hissettiren keyif verici bir ilaç da değildir. Depresyona faydalıdır. Ketamini ilaç dışında kullanmadım. Ben uyuşturucu satıcısı değilim doktorum" ifadelerini kullanmıştı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede; 20 müşteki aile ve 21 mağdur çocuğun beyanları alınarak yaşları 7 ile 18 arasında değişen 21 mağdur çocuğun ve ebeveynlerinin alınan beyanlarına, mağdur çocuklarla ilişkili seans kayıtlarına, ailelere gönderilen mesaj içeriklerine yer verildi.

"EBEVEYNLERİ ÖLDÜRME TAVSİYESİ" İDDİASI

Öte yandan Zoroğlu’nun mağdur çocukların bir bölümüne çeşitli zehirleyici maddeler kullanarak ebeveynlerini öldürme tavsiyesinde bulunulduğu, çocuğun bu maddeleri kullanması halinde otopside tespit yapılamayacağını söyleyerek suç işleme kararlılıklarını arttırmaya çalıştığı da iddianamede açıklanmıştı.