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Zihinsel engelli çalışanını istismar etmişti! Sapık patron hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi
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 | Baran Aksoy

Zihinsel engelli çalışanını istismar etmişti! Sapık patron hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi

İstanbul'da zihinsel engelli 17 yaşındaki çalışanı Y.G.A.'yı istismar eden işveren Ali Kara, hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sapık patronun 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Zihinsel engelli çalışanını istismar etmişti! Sapık patron hakkında karar: 20 yıl hapsine hükmedildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 12:56

İstanbul Esenler'de mayıs ayında meydana gelen olayda, bir tekstil mağazasında çalışmaya başlayan zihinsel engelli 17 yaşındaki Y.G.A., patronu Ali Kara tarafından istismara uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Kara'nın ‘cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın üçüncü duruşmasında Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkemede, tutuklu sanık Ali Kara, mağdurun annesi S.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Kara, "Suçlamaları kesinlikle reddediyorum. Bana iftira atılıyor, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

CEZASI 24 YILDAN 20 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, tehdit suçunun nitelikli cinsel istismar kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle bu suçtan ayrıca bir hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık Ali Kara, ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak çocuğun cinsel istismarı’ suçundan önce 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, takdiri indirim uygulayarak cezayı 20 yıla düşürdü ve Kara’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü mağdur Y.G.A.'nın annesi S.D. ile birlikte Esenler Aile İçi Büro Amirliği'ne geldiği ifade edildi. Mağdurun annesi, zihinsel engeli olan kızı Y.G.A.'nın patronu olan Ali Kara isimli şahsın cinsel istismarına maruz kaldığını beyan etti. Bu ifadeye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanına başvurulan Y.G.A., Ali Kara'ya ait mağazada 1 ay önce işe girdiğini söyleyerek "Çalıştığımız bir gün aramızda konuşmaya başladık. Ben ona ‘benim gibi biriyle evlenir misin?' dedim. Bana ‘senin gibi çıtır birisiyle evlenirim' şeklinde cevap verdi. 1 hafta sonra üst kata çağırarak öpmeye çalıştı. Ben kaçtım. Sonra başka bir gün beni öptü" dedi.

ÇOCUĞUN İÇ ÇAMAŞIRINDA DNA ÖRNEĞİ BULUNDU

İddianamede başka bir gün sanığın mağdurdan çay isteyerek üst kata çıkmasını sağladığı belirtildi. Ali Kara'nın üst katta bulunan yatak odası ve mutfak olarak kullanılan yerde mağdurla bir araya geldiği, mağdura ‘kıyafetlerini çıkart' diyerek kendi üzerindekileri çıkarmaya başladığı iddianamede ifade edildi. Kara'nın, teklifini kabul etmeyen mağdurun zorla kıyafetlerini çıkartarak vücudunu öpmeye başladığı da iddianamede aktarıldı. Sanığın istismar ettikten sonra mağdura abdest alıp almayacağını sorduğu ve üzerini giyinip aşağıya inmesini istediği de iddianamede aktarıldı. Kara'nın eylemleri esnasında mağdura bu yaşanılan olayları birisine anlatması halinde ailesiyle birbirlerine gireceklerini ve ailesinin öleceğini, elinin kolunun uzun olduğunu, tanıdığı hakim ve savcıların bulunduğunu söyleyerek tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. Sanık Ali Kara yaşanılan olaya ilişkin alınan ifadesinde "Mağdur iş yerinde çalışanım. Yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının teklifi üzerine işe aldım. Bu süreçte işçi işveren ilişkisi dışında başkaca bir ilişkim olmadı. Son günlerde mağdur bana karşı duygusal yakınlık besledi. Başka işçi bulamadığım için yeni işçi bulana kadar mağduru işten çıkarmadım. Bana karşı duygularına karşılık bulamayınca iftira attı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 

 

Öte yandan mağdur Y.G.A.'dan alınan sürüntü örnekleri ile şüpheliden alınan numune kan örneklerinin üzerinde inceleme yapılması amacıyla Kriminal Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderildiği de iddianamede belirtildi. Gelen raporda mağdurun iç çamaşırında Ali Kara'ya ait DNA örneği bulunduğu kaydedildi.

35 YIL TALEP EDİLDİ

Ardından ifadesini değiştiren Ali Kara mağdurun kendisini bir anda öpmeye başladığını söyleyerek boşluğuna geldiğini mağdur ile yakınlaştığını anlattı. Kara tüm bunların mağdurun rızası ile yaşandığını da ifade etti. Kara'nın ‘cinsel istismar' ve ‘tehdit' suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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