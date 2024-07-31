FETÖ’cülerin doğum günü partisi! Enes Kanter ve Hakan Şükür pasta kesti

31 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:35

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün doğum gününü kutladı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken paylaşıma binlerce kişi yorum yaptı.

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Tepki çeken görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kanter, “Doğum günün kutlu olsun yiğit abim. Rabbim, sevdiklerin ile beraber nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli yıllar nasip eylesin.” dedi.

"BİZİM İÇİN DEĞİL, MAZLUMLAR İÇİN"

Şükür ise pastasını keserken, "Bizim için değil de, mazlumlar için tez zamanda ferec ve mahrec olsun inşallah" dedi.