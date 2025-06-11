FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olan eski polis memuru, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri, her yerde aranan örgüt üyesi eski polisi Kayseri'de kıskıvrak yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru F.B. (58) yakalandı.
Zanlının ayrıca FETÖ'nün örgüt içindeki gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı da tespit edildi.
FETÖ üyesi eski polis, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.