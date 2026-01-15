FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hafta başında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlenmişti.

ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMI BYLOCK KULLANICISI

Şüphelilerden 23’ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28’inin özel sektörde görev yaptığı tespit edilmişti. Şüphelilerin ayrıca, emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı ifadeleri olduğu, ardışık aranmalarının bulunduğu ve bazılarının 'Bylock' kullanıcıları olduğu iddia edilmişti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

14 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.