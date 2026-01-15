Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 14 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 01:37
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 01:37

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hafta başında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenmişti.

ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMI BYLOCK KULLANICISI

Şüphelilerden 23’ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28’inin özel sektörde görev yaptığı tespit edilmişti. Şüphelilerin ayrıca, emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı ifadeleri olduğu, ardışık aranmalarının bulunduğu ve bazılarının 'Bylock' kullanıcıları olduğu iddia edilmişti.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 14 şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 14 şüpheli tutuklandı

14 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
13 şehirde dev FETÖ operasyonu! 51 şüpheli yakayı ele verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan duyurdu! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 gözaltı
ETİKETLER
#istanbul
#operasyon
#tutuklama
#fetö
#gözaltı
#Terör Örgütü Üyesi
#Emniyet Mahrem
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.