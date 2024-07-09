FETÖ'nün finans ayağına darbe! 3 ilde eş zamanlı operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

09 Temmuz 2024 17:41 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:43

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında örgütün finans ağına darbe vuruldu. 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

FETÖ'NÜN FİNANS YAPILANMASINA DARBE!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifresi ve silahlı terör örgütünün finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik, Manisa merkezli, Bursa ve İzmir illerinde sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar kapsamında, S.Ö., F.Ç., N.İ., E.Ç., G.S., E.S., S.A., F.Y.T. ve M.K.S. isimli şüpheli şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere yapılan baskınlar ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalar sonucu bulunan zarflarda, dağıtılmaya hazır vaziyette toplam 3 bin 300 ABD doları, 48 bin TL, 5 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın çıktı. Ayrıca çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Manisa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adli mercilere sevk edileceği açıklandı.