İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca, örgütte faaliyet gösterenlerin tespitine ilişkin çalışma yürütüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: İzmir merkezli 4 ilde 21 gözaltı İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Çalışma; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca yürütüldü. Haklarında CMK'nin 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

İSİMLERİ TESPİT EDİLEN 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.