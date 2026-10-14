Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:35

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: İzmir merkezli 4 ilde 21 gözaltı

İzmir merkezli 4 şehirde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt mensuplarından ele geçirilen materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: İzmir merkezli 4 ilde 21 gözaltı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:35

Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Bölge Başkanlığınca, örgütte faaliyet gösterenlerin tespitine ilişkin çalışma yürütüldü.

HABERİN ÖZETİ

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: İzmir merkezli 4 ilde 21 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheli gözaltına alındı.
Çalışma; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca yürütüldü.
Haklarında CMK'nin 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek şüpheliler yakalandı.
Yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: İzmir merkezli 4 ilde 21 gözaltı

İSİMLERİ TESPİT EDİLEN 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135 ve 140. maddeleri kapsamında koruma tedbirleri uygulanan ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılarına ortak operasyon: Dehşet görüntüler ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa ve Türkiye'de FETÖ operasyonu: Dev şebeke çökerildi
ETİKETLER
#izmir
#milli istihbarat teşkilatı
#il emniyet müdürlüğü
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ceza Muhakemesi Kanunu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.