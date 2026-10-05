FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılarına ortak operasyon: Dehşet görüntüler ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine yapılan Türk ve Fransız güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize eden Atina merkezli şebekenin yeni görüntüler ortaya çıktı. Havadan ve karadan çekilen görüntülerde plastik bot ve sallarla insan taşıdıkları görüldü.