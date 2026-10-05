FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılarına ortak operasyon: Dehşet görüntüler ortaya çıktı

FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine yapılan Türk ve Fransız güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize eden Atina merkezli şebekenin yeni görüntüler ortaya çıktı. Havadan ve karadan çekilen görüntülerde plastik bot ve sallarla insan taşıdıkları görüldü.