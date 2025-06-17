FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

10 GÖZALTI KARARI

Soruşturmada; sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önce ihraç edilmiş 2'si albay, 1'i binbaşı, 1'i astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7'Sİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 7'si yakalandı.