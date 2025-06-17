FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul
Ankara'da etullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 10 kişiden 7'si yakalandı.
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturmada; sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, daha önce ihraç edilmiş 2'si albay, 1'i binbaşı, 1'i astsubay ve 6'sı askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 7'si yakalandı.