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FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Şubat 2025 14:03 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 14:23
FETÖ&#039;nün TSK&#039;daki yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına 12 ilde operasyon yapıldı. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında görev yaptığı belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon: Gözaltılar var - 1. Resim

EŞ ZAMANLI BASKINDA GÖZALTILAR VAR

Konya merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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