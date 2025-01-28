İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Bank Asya hissedarı Erdal Babadağ gözaltında

28 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:03

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

FETÖ firarisi, Fetullah Gülen'in KPSS için soru çalınması talimatını itiraf etti

FETÖ firarisi, Fetullah Gülen'in KPSS için soru çalınması talimatını itiraf etti

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlayan Bank Asya'nın en büyük hissedarlarından olan Erdal Babadağ'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Söz konusu baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin 12’si gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BANK ASYA'NIN HİSSEDARI DA YAKALANDI

Gözaltına alınan isimler arasında FETÖ'nün mali organizasyonlarından biri olan Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal idrak Babadağ'ın da olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.