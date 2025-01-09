FETÖ'nün Yargıtay'a yerleştirdiği ilk isimlerden İsmail Köse tutuklandı

09 Ocak 2025 16:21 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:25

FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk isimlerden biri olan ve 9 yıldır aranan FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi İsmail Köse, örgütün Bursa'daki hücre evinde yakalandı. İşlemleri tamamlandıktan sonra Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Köse tutuklandı.

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Bursa​'da yakalanan eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen eski Yargıtay Üyesi İsmail Köse, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla Bursa'da örgütün hücre evinde yakalandı.

Ankara'ya getirilen Köse, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail Köse, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TELEFONUNDAN BYLOCK​ ÇIKTI

Köse'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı ve örgütün gizli haberleşme yöntemiyle mahrem imamlar tarafından ardışık arandığı öğrenildi.

2016'DAN BERİ ARANIYORDU

Köse, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara verdiği, "3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Buraları ya tamamen ele geçirmemiz lazım ya da bunlardan kurtulmamız lazım" talimatını hayata geçirmek için kullandığı örgüt üyeleri arasında yer alıyor.

Yargıtay Üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 18 Temmuz 2016'da hakkında gözaltı kararı verilen Köse, 9 yıldır aranıyordu. Köse, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'yi örgütle tanıştıran isim olarak biliniyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan Ahmet Hamsici, 1997'de Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimi olarak göreve başladığını, burada eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım ile aynı odada çalıştığını, Yıldırım'ın yanına sık sık ziyarete gelen İsmail Köse'yle de burada tanıştığını anlatmıştı. Hamsici, Köse'nin davetiyle örgüt elebaşı Gülen'in sohbetlerinin yapıldığı örgütsel toplantılara katılmaya başladığını söylemişti.

GÜLEN SOHBETLERİ ORGANİZE ETTİ

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'yi örgütle tanıştıran isim olarak bilenen İsmail Köse, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yargıtay üyeleri arasında yer alıyordu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanan Ahmet Hamsici, 1997'de Adalet Bakanlığında tetkik hakimi olarak göreve başladığını, burada eski Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım ile aynı odada çalıştığını, Yıldırım'ın yanına sık sık ziyarete gelen İsmail Köse'yle de burada tanıştığını anlatmıştı. Hamsici, Köse'nin daveti üzerine örgüt lideri Fetullah Gülen sohbetlerinin yapıldığı, namaz kılındığı toplantılara katılmaya başladığını söylemişti.

2011'DE YARGITAY'A SIZDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985'te mezun olan İsmail Köse, Ankara hakim adayı olarak göreve başladı. Bergama ve Eynesil hakimliklerinin ardından Yargıtay tetkik hakimi olan Köse, 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.