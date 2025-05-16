FETÖ'ye 27 ilde büyük darbe! 101 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.