FETÖ'ye 39 ilde operasyon! 103 kişi yakalandı

FETÖ ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden "Kıskaç-39" operasyonlarında; 103 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1890638119331885311