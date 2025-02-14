Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe! 7 terörist öldürüldü

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek tespit edilip düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü PKK'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'de tespit edilen 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"TERÖRSİT NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

https://x.com/tcsavunma/status/1890315552893055361