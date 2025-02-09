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 | Baran Aksoy

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya mektup! “Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum”

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın bu ay içinde PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Öcalan'ın örgütün dayatmalarına karşı, “Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum” görüşünde olduğu belirtildi.

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya mektup! “Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum”
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 12:46

DEM Parti heyetinin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği ikinci görüşmenin ardından, güvenlik birimleri ile Öcalan arasında 'PKK'nın silah bırakması' konusunda görüşmelerin hızlandığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde DEM Parti'den 'Öcalan tarihi bir çağrı yapacak' açıklaması yapılmıştı.

 

ABDULLAH ÖCALAN ÖRGÜTE MEKTUP YAZDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Öcalan, örgüte hitaben bir mektup yazdı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle yapılacağı, örgüt üzerinde etkili olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Güvenlik kaynakları “Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yolla yapılacağı, hangi ifadelerle yapılacağı, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacak? Bunlar ele alınıyor. Bu seçeneklerin hangisinin etkili olacağı değerlendiriliyor. Belli bir noktaya geldikten sonra Öcalan’ın çağrısına ilişkin adım atılacak” dedi.

Güvenlik kaynaklarına göre, Abdullah Öcalan örgütün dayatmalarına izin vermiyor ve “Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum” görüşünde.

 

 

AF KONUSU HİÇBİR ŞEKİLDE TARTIŞMAYA AÇILMADI

 

Görüşmelerde Öcalan’ın bazı taleplerinin olduğu ancak ‘Af’ konusunun hiçbir şekilde tartışmaya açılmadığı ifade ediliyor. Kulislerde, örgüt tamamen silah bırakırsa hasta ve yaşlı mahkûmlar için kalan cezalarının ev hapsi olarak tamamlamalarına yönelik düzenleme yapılacağı kaydediliyor. AK Parti kaynakları ise “Burada yapılması gereken şey silahları bırakmaları. Sonra bir eksik varsa bakacağız. Silah bırakmadan ve somut olarak bunu görmeden hiçbir adım atılamayacak” diye konuştu. 

 

BAKAN TUNÇ: PAZARLIK YOK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, afla ilgili bir gündemlerinin olmadığını hatırlatarak “Burada yaşlı hastalara, 65 yaş üstündeki tutuklular, 70 - 80 yaşının üstündeki tutukluların işledikleri suçlara göre konutta infaz söz konusu olabilecek. Bir başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyecek kişilerle ilgili düzenleme olabilir” ifadelerini kullandı.

 

 

Bakan Tunç, İmralı ile yapılan görüşmeleri değerlendirirken de “Bu açıklamanın (silah bırakma) ne zaman yapılacağı, açıklanıp açıklanmayacağı, içeriğinin ne olacağı tamamen muhatabı değerlendirir. Muhatap burada devlet değil. Burada pazarlık da söz konusu değil. Şehit ailelerimizi incitecek, onları üzecek bir adım kesinlikle atmayız. Bu bir pazarlık süreci, al-ver süreci değil” şeklinde konuştu.

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