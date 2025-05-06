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 | Bengül Arıca

FETÖ'ye 47 ilde büyük darbe! 208 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:05

FEtÖ ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya’da operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, Örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1919662466767675857

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