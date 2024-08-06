FETÖ'ye darbe: Sözde 'İç Anadolu Bölgesi mahrem imamı' yakalandı!

06 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:50

Güvenlik güçlerinin FETÖ ile başarılı mücadelesi sürüyor. Kayseri polisi, FETÖ'nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

BYLOCK’ÇU ÇIKTI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ'nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan, ByLock kullanıcısı, ihraç olmuş Devlet Demir Yolları çalışanı M.U.'nun (43) yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.U.'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Balıkesir'in Edremit ilçesi Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 3 zanlı yakalandı.