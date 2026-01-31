Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

FETÖ'yü yıllar önce çözmüştü! Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı

Ankara'da 2002'de öldürülen ve yıllar önce FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya çıkarmasıyla tanınan akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastla ilgili devam eden davada tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'a da tahliye verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FETÖ'yü yıllar önce çözmüştü! Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 01:16
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 01:16

Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken, Mehmet Narin ise duruşmaya katılmadı.

"ESKİ SAVCININ FETÖ İRTİBATIYLA İLGİLİ BELGELERİNİ HSK'YA GÖNDERDİM"

Mahkeme Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, itiraz üzerine, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğince celse arasında kaldırıldığını bildirerek, müşteki avukatlarına söz verdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatları, mahkemeden, kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturmanın sona ermesinin beklenmesini talep etti.

FETÖ'yü yıllar önce çözmüştü! Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, aynı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, "Duruşmanın eski savcısı hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair elimdeki tüm belge ve bilgileri HSK'ya gönderdim. Suç duyurusunda bulundum. Ben de gerçek faillerin bulunmasını istiyorum. Davanın tek tutuklu sanığıyım, tutukluluk sürem cezaya dönüşmüştür. Suçsuz olduğum bilirkişi raporları ve kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştır." beyanında bulundu.

TEK TUTUKLU SANIĞA DA TAHLİYE KARARI

Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına ve öteki soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti. Dava, 18 Mayıs'a ertelendi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAK

Öte yandan, Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildiği için cezaevinden çıkamayacak.

İDDİANAMEDEN

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'e "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'e "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açılmıştı.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış, 2 Ocak 2024'te Ankara'da yakalanan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Necip Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Şüpheli tespiti için harekete geçildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hablemitoğlu suikastını dakika dakika anlattı: Emri komutan verdi, keşif yaptım, tetikçiyi götürdüm
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.