FETÖ'yü yıllar önce çözmüştü! Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuklu sanık kalmadı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken, Mehmet Narin ise duruşmaya katılmadı.

"ESKİ SAVCININ FETÖ İRTİBATIYLA İLGİLİ BELGELERİNİ HSK'YA GÖNDERDİM"

Mahkeme Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansı ile cinayet günü Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasıyla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, itiraz üzerine, Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğince celse arasında kaldırıldığını bildirerek, müşteki avukatlarına söz verdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatları, mahkemeden, kamera görüntülerinde tespit edilen yeni şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturmanın sona ermesinin beklenmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, aynı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesine, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ve diğer tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, "Duruşmanın eski savcısı hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair elimdeki tüm belge ve bilgileri HSK'ya gönderdim. Suç duyurusunda bulundum. Ben de gerçek faillerin bulunmasını istiyorum. Davanın tek tutuklu sanığıyım, tutukluluk sürem cezaya dönüşmüştür. Suçsuz olduğum bilirkişi raporları ve kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştır." beyanında bulundu.

TEK TUTUKLU SANIĞA DA TAHLİYE KARARI

Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, mahkemeden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına ve öteki soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti. Dava, 18 Mayıs'a ertelendi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAK

Öte yandan, Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildiği için cezaevinden çıkamayacak.

İDDİANAMEDEN

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem'e "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'e "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açılmıştı.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmış, 2 Ocak 2024'te Ankara'da yakalanan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.