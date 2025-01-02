Necip Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar! Şüpheli tespiti için harekete geçildi

02 Ocak 2025 21:05 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 21:09

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin davada, mahkeme heyeti dikkat çeken bir adım attı. Dosyaya eklenen görüntülerde yer alan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderildi.

Ankara Üniversitesi​ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara​'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı​ sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, davanın tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ve başka bir davadan hükümlü bulunan Enver Altaylı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

ZORLA GETİRİLME KARARI...

Mahkeme başkanı, önceki celsede mahkemeye getirilmesine karar verilen tanıkların duruşmaya gelmediğini belirterek, cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, tanık Ali E'nin savcılıkta verdiği ifadenin yeterli olacağını ve tanığın dinlenilmesine gerek olmadığını dile getirerek, mahkemeden, tanık Arzum Reyhan E. hakkında "zorla mahkemeye getirilme kararı" verilerek dinlenilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme başkanı, savcının mütalaasının ardından taraf avukatlarına söz verdi. Taraf avukatları, tanıkların dinlenilmesinin davaya katkı sağlamayacağını belirterek, dinlenilmelerinden vazgeçilmesini istedi.

GÖRÜNTÜLER İZLENECEK!

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, Eskişehir'deki konferans görüntülerinde ve bahsi geçen marketin kamera kayıtlarında kendisinin orada olmadığının anlaşıldığını öne sürerek, "Görüntülerde göründüğü gibi bilirkişi raporunda da benim ve diğer sanıkların olay yerinde olmadığımız tespiti yer almıştır. Bu dosyada maktulle benim hiçbir şekilde mekansal ve zamansal birlikteliğim olmamıştır. Somut delillere göre benim 5 dakika bile tutuklu kalmamam lazım." diye konuştu.

Başka bir dosyadan hükümlü ve tutuklu olan sanık Enver Altaylı ise "Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı. Diğer sanıklar da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi, beraat talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya giren görüntülerdeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar vererek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Gelecek duruşma, 21 Nisan Pazartesi günü yapılacak.