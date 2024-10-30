Tgrt Haber
Haberler>Gündem>FETÖ'nün başına Mustafa Özcan geçecek! Emniyet imamının ifadesi ortaya çıktı!

FETÖ'nün başına Mustafa Özcan geçecek! Emniyet imamının ifadesi ortaya çıktı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 17:45 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:52
FETÖ&#039;nün başına Mustafa Özcan geçecek! Emniyet imamının ifadesi ortaya çıktı!

FETÖ terör örgütünün suikastı sonucunda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu davasında tanık olarak dinlenen FETÖ'nün emniyet imamı Kemalettin Özdemir'in ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ'nün, Hablemitoğlu'nun Köstebek adlı kitabının yayınlanmaması için 250 bin lira teklif ettiklerini söyleyen Özdemir; Fethullah Gülen'in yerine de Mustafa Özcan'ın geçeceğini ifade etti.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu hazır bulunurken, Nuri Gökhan Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı SEGBİS ile katıldı. Mahkeme Başkanı tanık dinleneceğini söyledi. Tanık olarak dinlenen FETÖ'nün sözde emniyet imamı Kemalettin Özdemir'in ifadeleri ortaya çıktı. Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı hakkında çok konuşulacak itiraflar yapan Özdemir; Fethullah Gülen'in yerine de Mustafa Özcan'ın geçeceğini söyledi.

FETÖ'nün başına Mustafa Özcan geçecek! Emniyet imamının ifadesi ortaya çıktı! - 1. Resim

"FETÖ'NÜN BAŞINA MUSTAFA ÖZCAN GEÇECEK!"

Tanık olarak dinlenen FETÖ'nün sözde "emniyet imamı" Kemalettin Özdemir FETÖ'nün başına Mustafa Özcan'ın geçeceğini ifade ederek şunları ifade etti:

Hablemitoğlu suikastı olayını bizzat bilmiyorum, medyadan gördüğüm kadarıyla biliyorum. FETÖ'de Ankara'da bulunduğum zamanlar sohbete gittim, başka bir görev almadım.

FETÖ'nün başına Mustafa Özcan geçecek! Emniyet imamının ifadesi ortaya çıktı! - 2. Resim

Onlar kendileri yetiştirdikleri adamlara görev verirler, bana görev verilmedi. Mustafa Özcan'la aynı fakültede okuduk, oradan tanıyorum.

FETÖ'nün başına Mustafa Özcan geçecek! Emniyet imamının ifadesi ortaya çıktı! - 3. Resim

Fetullah Gülen'in yerine Mustafa Özcan geçecek gibi görünüyor, örgüt içerisinde çok etkili birisi. Gülen'le İzmir'de görüştüm. Kendisi İzmir'de ikamet ediyordu. 2003 yılına kadar bu kişilerin sohbetine gittim, o yıldan itibaren de gitmedim.

"FETÖ, HABLEMİTOĞLU'NA PARA TEKLİF ETTİ!"

Maktul Hablemitoğlu'nun ‘Köstebek' adlı kitabı hakkında konuşan Özdemir, “Mustafa Özcan, Hablemitoğlu'nun yazdığı köstebek adlı kitabın basılmamasını teklif ettiklerini söylemişti, sonrasında konuşmadık.

FETÖ'nün başına Mustafa Özcan geçecek! Emniyet imamının ifadesi ortaya çıktı! - 4. Resim

Kitabın basılmaması için Hablemitoğlu'na 250 bin lira teklif ettiklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...