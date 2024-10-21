Fetullah Gülen öldü, Hakan Şükür'ün paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada tepki yağıyor

21 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:21

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Hakan Şükür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ABD'ye kaçan Hakan Şükür, terörist başı Gülen için "Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese" ifadelerini kullandı. Hakan Şükür'ün Gülen için yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağıyor.