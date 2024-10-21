Fetullah Gülen öldü, Hakan Şükür'ün paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada tepki yağıyor
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası Hakan Şükür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. ABD'ye kaçan Hakan Şükür, terörist başı Gülen için "Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese" ifadelerini kullandı. Hakan Şükür'ün Gülen için yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağıyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakın internet siteleri, örgütün lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini yayımladı. Bu haberin ardından örgüt üyeleri de Gülen'in ölümünü doğrulayan paylaşımlar yaptı. Güvenlik kaynakları da terör örgütü lideri Gülen’in ölümünü teyit etti.
HAKAN ŞÜKÜR'ÜN 'DUYGUSAL' VEDASI
FETÖ bağlantısı tescillenen Hakan Şükür'ün Fetullah Gülen ile ilgili paylaşımındaki duygusal tonu gözlerden kaçmadı.
Sosyal medya platformu X'te (Twitter) kısa sürede Türkiye gündemine oturan "Gebermiş" ifadesiyle Gülen’in ölümünü yorumlayan Türk vatandaşlarının aksine, ABD’ye kaçan Hakan Şükür duygusal bir şekilde rahmet dileğinde bulunarak, adeta ağlamaklı bir tavır sergiledi.
TEPKİ YAĞIYOR!
Şükür'ün Fetullah Gülen için yaptığı paylaşıma tepki yağıyor. Binlerce kişi bu paylaşıma ateş püskürürken Hakan Şükür, gönderiyi tepki geleceğini bildiği için yoruma kapattı.