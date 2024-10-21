Fetullah Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar

21 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:52

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazileri, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplandı. Gaziler burada davul zurna eşliğinde Gülen'in ölüm haberini kutladı.

15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden 8 yıl sonra, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazileri, Sincan Cezaevi Kampüsü önünde davul zurnalar eşliğinde kutlama yaptı.

Grup adına konuşan Mehmet Celal Almaz, Gülen’in ölüm haberinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, devlete ihanet edenlerin Türkiye'den uzak bir yerde, vatansız olarak toprağa verileceğini söyledi.

"LİDERİNİZ ÖLDÜ, SİZ DE AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Gülen’in ölümünün ardından örgüt üyelerine hitap eden Almaz, “Lideriniz öldü, siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız ölmek yerine tövbe edip devletten af dileyin. Bedelinizi ödeyip, devletimizin şefkatiyle yerinizi alın” çağrısında bulundu. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopter ateşiyle yaralandığını belirten gazi Emine Aydınbelge ise, “Gülen ve onun izinden gidenlere ders olsun. Yaptıkları yanlarına kalmıyor, hem bu dünyada hem de ahirette hesap verecekler. Buradayız çünkü FETÖ öldü diye bu işin bittiğini düşünmediklerini göstermek istiyoruz” dedi.

"GÜLEN'LE BİZZAT HESAPLAŞACAĞIZ"

Gazi Ahmet Çaykara da iyilik veya kötülük yapan herkesin hesap vereceğini vurgulayarak, “Biz mahkeme safahatında Amerika’nın aparatı ve mankurtlaşmış robotları ile hesaplaştık. Bunların bir kısmı cezalarını aldı, bir kısmının da hukuk süreci devam ediyor. Biz devlete inanan birisi olarak hesaplaşmaya devam edeceğiz. Asıl hesaplaşmanın Mahkeme-i Kübra da olacağını biliyoruz. Orada o insanların ve onların lideri olarak görülen Gülen’le bizzat hesaplaşacağız. Biz hakkımızı helal etmiyoruz” açıklamasında bulundu.