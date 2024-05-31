Filistin açıklaması tepki toplamıştı: Azra Kohen Instagram hesabını kapattı

31 May 2024 15:19 - Güncelleme : 31 May 2024 15:25

Son dönemde Gazze'de sığınılacak tek yer olan Refah Kampı'ndaki çadırları da vurmaya başlayan İsrail, dünyanın tepkisini çekmiş durumda. Filistinlilerin yaşam hakkının olmadığının olmadığını söyleyen yazar Azra Kohen ise Gazze'deki çocuk ölümlerinin kurgu olduğunu ima etti.

'HERKESİN YOK OLMASINI DİLİYORUM'

Filistinlileri, uluslararası kamuoyu oluşturmak için çocuklarını bilerek bombaların altında bıraktığını iddia eden Kohen, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Defalarca söyledim. Bir daha söyleyeyim. Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum, onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç mahluklardan kurtarılmaları için... İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

'İSRAİL DEVLETİ AFFEDİLEMEZ!'

Azra Kohen tepki çeken sözlerinin ardından açıklama yaptı. Kohen "Bir kere benim ata soyadım Sarızeybek. Ben müslüman bir ailede doğmuş, büyümüşüm. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara dil, din, ırk ayrım etmeden zaten inanılmaz yüce duygular besleyen ve bu duygulardan dolayı da çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim. Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Sayıları çok fazla. Çünkü sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var. Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum. Farklı bir görüşte olduğumu kimse söyleyemez" dedi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Bütün bu yaşananların ardından Kohen, 270 bin takipçili Instagram hesabını kapattı. Kohen'in sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.