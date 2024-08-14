Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor

14 Ağustos 2024 19:24 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 20:02

Filistin lideri Mahmud Abbas'tan kritik ziyaret: Rus lider Putin'le bir araya geldi

Filistin lideri Mahmud Abbas'tan kritik ziyaret: Rus lider Putin'le bir araya geldi

Mahmud Abbas: Haniye suikastı Gazze Şeridi'nde savaşı yaymak için yapıldı

Mahmud Abbas: Haniye suikastı Gazze Şeridi'nde savaşı yaymak için yapıldı

Türkiye, ABD Meclisi'nde İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'nun alkışlarla karşılanmasına tepki olarak Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı TBMM'de hitap etmek üzere geçtiğimiz günlerde davet etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere bugün Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.