Filistin için yola çıkıp esir düşen Türk genci, Esad'ın düşmesiyle özgürlüğüne kavuştu

08 Aralık 2024 18:15 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 00:09

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze’deki sivillere yönelik saldırılara sessiz kalmayarak, Filistin halkına destek için yola çıkma kararı aldı. Ancak yolculuğu beklenmedik bir şekilde sona erdi. Suriye sınırını geçerken yakalanan ve Şam’da bir cezaevine gönderilen Arslan, tam 13 ay boyunca ailesinden ve sevdiklerinden uzak kaldı. Esad rejiminin çökmesiyle o da özgürlüğüne kavuştu.

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarına duyarsız kalmayarak, Filistin halkına destek olmak için yola çıktı. Ancak Suriye sınırından geçerken yakalanan Arslan, Şam’daki bir cezaevine gönderildi ve 13 aydır burada esir tutuldu.

Ailesi, uzun süredir kendisinden haber alamayan Arslan için umutla bekleyişini sürdürürken, beklenen güzel haber nihayet geldi. Suriye Milli Ordusu’nun hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakmasıyla Engin Arslan özgürlüğüne kavuştu. Türkiye’ye doğru yola çıkan Arslan, ailesini görüntülü arayarak sağlığının yerinde olduğunu ve serbest kaldığını müjdeledi.

AİLESİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Arslan’ın birkaç gün içinde Türkiye’ye giriş yapması bekleniyor. Manisa’daki ailesi, sevdiklerine kavuşmayı sabırsızlıkla beklerken, Engin Arslan’ın yaşadığı zorlu sürecin ardından özgürlüğüne kavuşması ilçede sevinçle karşılandı.

14 AYDAN BERİ GÖZYAŞLARIMIZ DİNDİ

Baba Metin Arslan, gelen haberle sevinç gözyaşlarına boğuldu. Sabah saatlerinde oğlu Engin ile görüntülü görüşme yaptığını söyleyen baba Metin Arslan, “Çok güzel bir duygu. 13 aydan beri gözyaşlarımız şu an dindi. Sevinç gözyaşlarımız akıyor şu an. Allah bir daha bize böyle bir şey yaşatmasın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sabah saat 8.30'da kendisi aradı. Çıktığını ve yolda olduğunu söyledi. 2-3 sefer daha görüntülü görüştük. Halep'e doğru geldiklerini söylediler. Şu an bulundukları yerde internet çekmiyor ama yolda olduğunu biliyoruz. Halep'i geçtiklerini söylediler. Hemen hemen sınıra gelmişlerdir. 1-2 gün içerisinde Manisa'ya döneceklerdir. Sürece bağlı. Tez zamanda oğlumuza sarılırız. Gereken yerleri aradık. Belediye başkanımız, oradaki personellerle görüştük. Valiliklerle görüştük. Kısa bir zamanda evine kavuşacağını söylediler. Su savaşı her gün haberlerden takip ettik. Sabah saat 4'te haberleri açtım dinliyordum, 8.30'da müjdeli haber geldi” dedi.

BAKAN YERLİKAYA DEVREDE

Artık ağlamayacağını söyleyen anne Sultan Arslan, “Artık ağlamayacağım. 1 seneyi geçti gözyaşlarım hiç durmadı. Çok şükür sabah sesini duydum, görüntülü aradı yüzünü gördüm. Bir nebze de olsa yüreğime su serpildi. Değişmiş geldi. Ben sadece yüzünü gördüm. Ama yeter ki Allah'ın izniyle yavruma kavuşayım. Allah nasip ederse her şey yoluna girer. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir sınavdaydık. Allah kimseye yaşatmasın” diye konuştu.

Öte yandan 13 aylık süreçte çaba harcayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun, Türkiye sınırına ulaşmak üzere olan Engin Arslan'ın sınırdan sorunsuz bir şekilde geçmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bizzat görüştüğü öğrenildi.

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçe halkı olarak AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Manisa Milletvekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu'na gösterdiği gayret ve desteğinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun” dedi.

Arslan'ın kısa süre içerisinde Manisa'da olması bekleniyor.