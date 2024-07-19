Film sahnesi gibi kovalamaca! Gençlerin yakalanma anı kamerada

19 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:03

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Yıldırım ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi üzerinde polis ekipleri şüpheli buldukları aracı durdurmak istedi. 22 yaşındaki Ali Eren Ş. ve arkadaşları 'Dur' ihtarına uymadı. Peşlerine takılan polis ısrarla ikazda bulunmasına rağmen durmayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaklaşık 10 kilometre takip edilen ve Ankara yolu Otosansit Kavşağı'ndan dönen araç Duaçınarı bölgesinde kıstırıldı. Şüpheli gençlerin önünü polisin kovaladığını gören bir vatandaş aracıyla kesti. Ekiplerin aracı sıkıştırmasıyla 5 şüpheli, kıskıvrak yakalanırken, o anlar film sahnelerini aratmadı.

Gözaltına alınan sürücü Ali Eren Ş.'nin daha önce 2 kez alkolden ehliyetinin geri alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, sürücüye 50 bin lira idari ceza kesildi.

Toplam 5 şüpheli detaylı sorgulama yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.