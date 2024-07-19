Film sahnesi gibi kovalamaca! Gençlerin yakalanma anı kamerada
Bursa'da polis ekipleri, şüpheli buldukları araca 'dur' ikazında bulundu. İkaza uymayan sürücü dakikalarca kaçtı. Kovalama 10 kilometre sonra son buldu. Gözaltına alınan gençlerin, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.
Yıldırım ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi üzerinde polis ekipleri şüpheli buldukları aracı durdurmak istedi. 22 yaşındaki Ali Eren Ş. ve arkadaşları 'Dur' ihtarına uymadı. Peşlerine takılan polis ısrarla ikazda bulunmasına rağmen durmayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaklaşık 10 kilometre takip edilen ve Ankara yolu Otosansit Kavşağı'ndan dönen araç Duaçınarı bölgesinde kıstırıldı. Şüpheli gençlerin önünü polisin kovaladığını gören bir vatandaş aracıyla kesti. Ekiplerin aracı sıkıştırmasıyla 5 şüpheli, kıskıvrak yakalanırken, o anlar film sahnelerini aratmadı.
Gözaltına alınan sürücü Ali Eren Ş.'nin daha önce 2 kez alkolden ehliyetinin geri alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, sürücüye 50 bin lira idari ceza kesildi.
Toplam 5 şüpheli detaylı sorgulama yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.