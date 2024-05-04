Filmlere konu olacak olay! Banyonun havalandırmasında yakalandı

04 May 2024 09:28 - Güncelleme : 04 May 2024 09:29

Malatya'da filmlere konu olacak bir olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Bir firari hükümlünün yakalanma anı şaşırttı.

HAVALANDIRMA KISMINDA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu “Hükümlü veya tutuklunun kaçması, 6136 SKM, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” ile 3 farklı “silahla tehdit” toplamda 6 farklı suçtan aranan ve 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçmaya çalışan O.A. yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen O.A.’nın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.