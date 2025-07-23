Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Filmleri aratmayan operasyon! Cinayet zanlısı böyle yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayın katil zanlısı Y.I. ve ona yardımcı olan 3 şahıs, İHA ve polis özel harekat destekli operasyonla yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:33

'un Pasinler ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunu market bölümünde, olay meydana geldi.

Aralarında alacağı verecek meselesi bulunan müteahhit Y.I. (31), petrol işletmecisi Hayati Yazıcı'nın (44) tabancayla göğüs bölgesine üç el ateş etti. Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, siyah renkli bir araçla bölgeden uzaklaşan Y.I. kayıplara karıştı.

Aracın sahibi olduğu tespit edilen Turan Ö. ise cinayetten kısa süre sonra gözaltına alındı. Turan Ö., ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını savunarak, olay esnasında Karaçoban ilçesinde olduğunu, şahsı daha önce Hınıs ilçe girişi yakınlarında araçtan indirdiğini, sonrasında nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Filmleri aratmayan operasyon! Cinayet zanlısı böyle yakalandı

POLİSİN AMANSIZ TAKİBİ BAŞLADI

sonrası kaçan Y.I. ve ona destek olan şahısların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İlçe çıkışlarında denetim noktaları oluşturulurken şüphelinin kaçış güzergâhları da güvenlik kameraları üzerinden takip edildi.

Bir haftalık takibin ardından katil zanlısı Y.I. ve 3 şahıs, filmleri aratmayan bir operasyon sonucu Erzurum Ovası'ndaki bir bungalov evde yakayı ele verdi.

Filmleri aratmayan operasyon! Cinayet zanlısı böyle yakalandı

YAKLAŞIK 10 SAAT İZLENDİ

Arama ve çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelinin bir araçla Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını belirledi.

Filmleri aratmayan operasyon! Cinayet zanlısı böyle yakalandı

Bungalov ev insansız hava aracı (İHA) ve ekiplerce yaklaşık 10 saat izlendi, takibe alındı.

Bu arada aynı saatlerde evden çıkan bir araç takibe alındı. Erzurum otogarı civarında durdurulan araç içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alındı.

Filmleri aratmayan operasyon! Cinayet zanlısı böyle yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Gerekli değerlendirmeler sonrası özel harekat polisi (PÖH) timi ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon başlatıldı. Polis operasyon sonucu; cinayet zanlısı Y.I. ile akrabası A.I.'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan suç aletiyle birlikte 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şahıslar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Bu arada operasyona, birkaç gün önce geçirdiği kaza sonucunda yaralanan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadı verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motosikleti durdurdu, oğlunu yol kenarında katletti! Vahşi cinayet kamerada
Adıyaman'da korkunç cinayet! Bir kadın daha eşi tarafından katledildi!
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Yeni bilirkişi raporunda şoke eden detaylar
ETİKETLER
#akaryakıt istasyonu
#silahlı saldırı
#cinayet
#erzurum
#yakalama
#Polisiye
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.