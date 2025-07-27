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Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi

Gaziantep'te aksiyon filmlerini aratmayan bir soygun yaşandı. Kuyumcu toptancısını silahla yaraladıktan sonra 18 kilogram altını gasbeden ve kıstırıldıkları yerde polise ateşle karşılık verdikten sonra yakalanan 4 şahıs, adliyeye sevk edildi. O anların saniye saniye kamera kayıtları da ortaya çıktı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 16:02
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 16:27

Gaziantepte otogar yakınlarında bir otobüs durağında bekleyen ve yanında içi dolu çantası bulunan kuyumcu toptancısı Ö.Y., kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi

Olayda Ö.Y.'yi ayaklarından yaralayan şahıslar, içerisinde 18 kilo altın olduğu belirlenen çantayı alarak kaçtı.

Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi

140 KAMERA TİTİZLİKLE İNCELENDİ


Yaşanan olay sonrası harekete geçen Büro Amirliği ekipleri, 17 kilometrekarelik alanda 140 kamerayı inceleyerek adım adım gaspçıların izini sürdü. ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 2 şahıs ile bunlara destek veren 2 kişinin yerini belirledi.

Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.İ.K. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslar, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'nda yaşanan kovalamaca sonucu kıstırıldı. 'Teslim ol' çağrısı yapan polis ekiplerine şüphelilerin ateşle karşılık vermesi üzerine çıktı.

Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi

Yaşanan silahlı çatışmada 3 polis hafif şekilde yaralanırken, 18 kilogram altını gasp eden ve polise ateşle karşılık veren H.İ.K. ve E.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Takip eden soruşturma sonucunda olayda dahli olduğu belirlenen M.U. ve S.K. isimli şahıslar bulundukları yere yapılan baskınla gözaltına alındı.

Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi


Yakalandıktan sonra emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.İ.K. ve E.Ö. isimli şahıslar tutuklanırken, M.U. ve S.K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi


Öte yandan 18 kiloluk altının gasp edildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üzerinde özel güvenlik yeleği bulunan şahıslardan birinin toptancıyı adım adım takip etme, aynı otobüse binme, otogar durağında otobüsten inme ve daha sonrasın ise ayaklarına sıkarak 18 kilo altın bulunan çantayı alarak kendisini bekleyen motosiklete binme anları yer aldı.

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#Gündem
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