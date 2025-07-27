Filmleri aratmayan soygun! 18 kilo altının gasp edilme anları saniye saniye kaydedildi

Gaziantepte otogar yakınlarında bir otobüs durağında bekleyen ve yanında içi dolu altın çantası bulunan kuyumcu toptancısı Ö.Y., kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Olayda Ö.Y.'yi ayaklarından yaralayan şahıslar, içerisinde 18 kilo altın olduğu belirlenen çantayı alarak kaçtı.

140 KAMERA TİTİZLİKLE İNCELENDİ



Yaşanan olay sonrası harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 kilometrekarelik alanda 140 kamerayı inceleyerek adım adım gaspçıların izini sürdü. Polis ekipleri, gasp olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 2 şahıs ile bunlara destek veren 2 kişinin yerini belirledi.

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.İ.K. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslar, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı'nda yaşanan kovalamaca sonucu kıstırıldı. 'Teslim ol' çağrısı yapan polis ekiplerine şüphelilerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Yaşanan silahlı çatışmada 3 polis hafif şekilde yaralanırken, 18 kilogram altını gasp eden ve polise ateşle karşılık veren H.İ.K. ve E.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Takip eden soruşturma sonucunda olayda dahli olduğu belirlenen M.U. ve S.K. isimli şahıslar bulundukları yere yapılan baskınla gözaltına alındı.



Yakalandıktan sonra emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.İ.K. ve E.Ö. isimli şahıslar tutuklanırken, M.U. ve S.K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.



Öte yandan 18 kiloluk altının gasp edildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üzerinde özel güvenlik yeleği bulunan şahıslardan birinin toptancıyı adım adım takip etme, aynı otobüse binme, otogar durağında otobüsten inme ve daha sonrasın ise ayaklarına sıkarak 18 kilo altın bulunan çantayı alarak kendisini bekleyen motosiklete binme anları yer aldı.