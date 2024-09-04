Fındık hasadı dönüşü korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 25 yaralı
Ordu'da fındık hasadından dönen işçileri taşıyan minibüs Tokat'ta kaza yaptı. Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.
Niksar-Ünye kara yolunun Horozköprü mevkiinde meydana gelen kazada, Ordu'dan fındık toplama işinden dönen işçileri taşıyan minibüs devrildi.
ŞARAMPOL FACİASI!
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cengiz G. yönetimindeki 02 ABZ 139 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!
Kaza sonucu 5 yaşındaki Eylem Debek yaşamını yitirdi, 25 kişi ise yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.