Firari FETÖ’cünün gardırop taktiği şoke etti: Gizli kapıyı kullanmış!

17 Ocak 2025 18:05 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:39

Gardıroptan açtığı gizli kapıyla yan daire geçen firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı. 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesinin taktiği dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi…

Aydın​'da evindeki gardıroptan açtığı gizli kapıdan yan daire geçerek çatıda saklanan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi, emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

GARDIROP SÜSÜ VERDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şahsın ailesinin yaşadığı evde olduğu tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Polislerin geldiğini fark eden şüpheli S.M., evindeki gardırop süsü vererek hazırladığı gizli kapıdan yan daireye geçti.

KİLİTLEME SİSTEMİ YAPMIŞ

Emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde yapılan aramalarda, ikamette içinde elbiseler bulunan ve gardırop olarak kullanılan bir bölmenin bulunduğu ve bölmenin sürgülü kapı ile kapatıldığı, ayrıca diğer daireden de kilitleme sistemi yapıldığı tespit edildi. Şahsın yan dairede olabileceğinin tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada şüpheli S.M., balkondan kaçarak saklandığı yan dairenin çatısında kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.