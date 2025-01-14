Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye KISKAÇ operasyonu

14 Ocak 2025 13:36 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "23 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftadır devam eden 'Kıska34' operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı." dedi.

Uyuşturucu tacirlerine 'NARKOKAPAN-7' darbesi! 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine 'NARKOKAPAN-7' darbesi! 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: 23 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-34" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün "Akademisyen Yapılanması, Askeri Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,

HAPİS CEZASI VE ARANMA KAYDI OLANLAR DA YAKALANDI

“Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

HAİNLERE KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA DEVAM

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Ankara , Aydın, Bolu, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kocaeli, Kırklareli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu:

Çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."