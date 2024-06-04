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Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam üstüne zam...

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:33
Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam üstüne zam...

Erzincan’da 8 liraya satılan ekmek uygulanan zamla 9 liradan satılacak. Aynı uygulama Adana'da da yapıldı. Adana'da 8 liradan satılan ekmek 1 Haziran'dan itibaren 10 liradan satılıyor.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca Ocak ayında 8 TL’ye yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi.

Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam üstüne zam... - 1. Resim

EKMEĞE ZAM

Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 TL’ den 9 TL’ ye yükseltilirken 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15TL oldu.

Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam üstüne zam... - 2. Resim

Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere her hangi bir zam yapılmadı.

Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam üstüne zam... - 3. Resim

ADANA'DA DA EKMEĞE ZAM

Öte yandan, Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.

Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam üstüne zam... - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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