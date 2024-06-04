Fırıncılar Odası açıkladı: Ekmeğe zam üstüne zam...

04 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 10:33

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca Ocak ayında 8 TL’ye yükseltilen ekmeğe bir zam daha geldi.

EKMEĞE ZAM

Dün alınan karara göre 200 gram ekmek fiyatı 8 TL’ den 9 TL’ ye yükseltilirken 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15TL oldu.

Zam bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre simit, poğaça gibi ürünlere her hangi bir zam yapılmadı.

ADANA'DA DA EKMEĞE ZAM

Öte yandan, Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.