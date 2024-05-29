Fırtına, sağanak, dolu... Osmancık'ta sel felaketi: Karayolu sular altında kaldı, caddeler göle döndü!

29 May 2024 01:41 - Güncelleme : 29 May 2024 01:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs için 20 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Bu kentlerden biri olan Çorum'un Osmancık ilçesi felaket üstüne felaket yaşadı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

İlçenin kırsal bölgelerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı olurken, ilçe merkezinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

ULAŞIM DURDU

Sağanak yağışta bazı caddeler göle dönerken uluslararası D-100 karayolunun bir kısmı da sular altında kaldı.

FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

Fırtınada ise çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler uçuştu.

Belediye ekipleri sağanak yağmurda tıkanan yağmur suyu giderlerini açmak için çalışma yaptı.