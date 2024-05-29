Fırtına, sağanak, dolu... Osmancık'ta sel felaketi: Karayolu sular altında kaldı, caddeler göle döndü!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
29 May 2024 01:41 - Güncelleme : 29 May 2024 01:44
Meteoroloji'nin sarı kodlu alarm verdiği illerden biri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde fırtına, sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Karayolu sular altında kalırken, caddeler göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs için 20 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Bu kentlerden biri olan Çorum'un Osmancık ilçesi felaket üstüne felaket yaşadı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU
İlçenin kırsal bölgelerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı olurken, ilçe merkezinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
ULAŞIM DURDU
Sağanak yağışta bazı caddeler göle dönerken uluslararası D-100 karayolunun bir kısmı da sular altında kaldı.
FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ
Fırtınada ise çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler uçuştu.
Belediye ekipleri sağanak yağmurda tıkanan yağmur suyu giderlerini açmak için çalışma yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber