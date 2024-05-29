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Fırtına, sağanak, dolu... Osmancık'ta sel felaketi: Karayolu sular altında kaldı, caddeler göle döndü!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
29 May 2024 01:41 - Güncelleme : 29 May 2024 01:44

Meteoroloji'nin sarı kodlu alarm verdiği illerden biri olan Çorum'un Osmancık ilçesinde fırtına, sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Karayolu sular altında kalırken, caddeler göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs için 20 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Bu kentlerden biri olan Çorum'un Osmancık ilçesi felaket üstüne felaket yaşadı. İlçede akşam saatlerinde etkili olan fırtına, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

İlçenin kırsal bölgelerinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı olurken, ilçe merkezinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Fırtına, sağanak ve dolu... Osmancık'ta sel felaketi: Karayolu sular altında kaldı, caddeler göle döndü! - 1. Resim

ULAŞIM DURDU

Sağanak yağışta bazı caddeler göle dönerken uluslararası D-100 karayolunun bir kısmı da sular altında kaldı.

Fırtına, sağanak ve dolu... Osmancık'ta sel felaketi: Karayolu sular altında kaldı, caddeler göle döndü! - 2. Resim

FIRTINA HAYATI FELÇ ETTİ

Fırtınada ise çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler uçuştu.

Fırtına, sağanak ve dolu... Osmancık'ta sel felaketi: Karayolu sular altında kaldı, caddeler göle döndü! - 3. Resim

Belediye ekipleri sağanak yağmurda tıkanan yağmur suyu giderlerini açmak için çalışma yaptı.

Fırtına, sağanak ve dolu... Osmancık'ta sel felaketi: Karayolu sular altında kaldı, caddeler göle döndü! - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
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