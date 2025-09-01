Menü Kapat
29°
Foça çöp dağlarıyla boğuşuyor! Belediye başkanından tepki çeken ısrar: 'Toplamadım, toplamayacağım'

CHP’li belediyelerin çöp toplama konusundaki uygulamaları son dönemde sıkça gündeme geliyor. İzmir’de sokakları süsleyen çöp dağları, Foça’da da benzer görüntüler oluşturuyor. Daha önce bilerek ve isteyerek çöpleri toplatmadığını dile getirerek tepkileri üzerine çeken Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan yine benzer açıklama geldi. Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Başkan Fıçı, "Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çevre atıklarını bu yıl toplamadım, toplamayacağım" ifadelerini topladı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:47

Çöp dağlarıyla boğuşan ünlü tatil beldesi 'daki çöp sorunu vatandaşı isyan ettirdi. Foça Saniye Bora Fıçı, daha önce ilçedeki çevre atıklarının belediye sorumluluğunda olmadığını belirterek, çöpleri bilerek toplamadığını ve bu yıl da toplamayacağını açıklamıştı.

Foça çöp dağlarıyla boğuşuyor! Belediye başkanından tepki çeken ısrar: 'Toplamadım, toplamayacağım'

GERİ ADIM ATMADI

Tepki çeken sözlere rağmen geri adım atmayan başkandan yeni açıklamalar geldi. Basının algı operasyonu oluşturduğunu dile getiren Fıçı, "Yoğun bir şekilde çevre atıklarıyla ilgili mücadele etmemiz gereken 250 kilometre karelik bir alan olduğunu ve bu yıl özellikle çevre atıklarını toplamama kararı aldığımı beyan etmiştim. Bunun iki temel nedeni var: birisi, eğer siz evinizin içerisinde istemediğiniz şeyleri, Foçalıları rahatsız edecek boyutta sokağa yayarsanız herkes bundan şikayetçi oluyor. Bu hepimizi üzüyor.

Foça çöp dağlarıyla boğuşuyor! Belediye başkanından tepki çeken ısrar: 'Toplamadım, toplamayacağım'

36 BİN NÜFUS VAR

Çevre atıkları kırsalı geniş olan bütün belediyelerin en önemli sorunu. Bu yıl toplamadım, toplamayacağım da. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü o çevre atıklarını, evindeki çekyatını, dışarıya koyma hakkı diğer vatandaşlara karşı yapılan bir kötü davranıştır. Yazın 400 binlere ulaşan bir nüfusun temizliğini, düzenini, asayişini, her şeyini, 36 bin resmi nüfus rakamı olan bir bütçeyle yapmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Mevzuat ve yasa çerçevesinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Seneye yaz’a, umut ediyorum ki tüm ekip, ekipman, araç gerecimizle, yaz dönemi Foça’ya hazır olacağız. Ama bu yıl o çevre atıkları oralarda duracak. Çünkü, zaten toplama şansım yok" dedi.

Foça çöp dağlarıyla boğuşuyor! Belediye başkanından tepki çeken ısrar: 'Toplamadım, toplamayacağım'

'GELDİĞİMİZE BİN PİŞMAN OLDUK'

Vatandaşlar ise içinde bulundukları duruma isyan ediyor. Mahelle sakinleri, alınmayan çöp ve çevre atıkları ile önceden haber verilmeden yapılan uzun süreli su kesintilerine isyan ettiler. Bazı vatandaşlar, iyi bir emeklilik geçirmek için ilçeye geldiklerini, ama bin pişman olduklarını belirterek, başvurularına çözüm üretilmediğini belirtti.

Işık Yağcı isimli vatandaş, 13 yıl önce Maliye Bakanlığından emekli olduğunu, küçük ve sakin bir kasabasında yaşama hayali ve isteğiyle, ailesiyle Foça’ya geldiklerini ama çok pişman olduklarını söyledi. Işık Yağcı şu ifadeleri kullandı: "Emekli olduktan sonra buraya yerleştik. Küçük bir kasaba olduğu için, bundan sonra kalan ömrümüzü rahat, huzurlu, esenlik içinde geçirelim diyerek geldik. Bütün yaz yaşadık. Hala, susuzluk çekiyoruz. Artı bu çöplerle mücadele ediyoruz. Karasineklerden, pislikten ve pis kokudan kapımızı, penceremizi, açamıyoruz. Nefes dahi alamıyoruz.

Foça çöp dağlarıyla boğuşuyor! Belediye başkanından tepki çeken ısrar: 'Toplamadım, toplamayacağım'

'YAŞANACAK GİBİ DEĞİL'

Adı yazlık. Burası yazlık bir kasaba olmasına rağmen, bizler, cam, pencere kapalı, klimalar altında yaşıyoruz. Ben şahsen geldiğime, ailem buraya geldiğine, biz çok pişman olduk. Sayın başkanımıza ve yetkililere bu durumu defalarca iletmemize rağmen, herhangi bir çözüm alamadık. Sayın başkanımız, ben çöplerinizi toplamak zorunda değilim, çevre temizliği yapmak zorunda değilim, sizler bu pislikle yaşamaya, bu çöpün içinde yaşamaya alışın diyerek bir beyanatta bulundu. Bu bizim çok zorumuza gidiyor. Çevre vergisi ödüyoruz. Çöp vergisi de veriyoruz. Buna rağmen bunları yaşıyoruz. Hakikaten çok pis. Yaşanacak gibi değil."

PARK YAPACAĞIZ DEYİP TOPRAK DÖKTÜLER

Çevredeki park alanının güzelleştirileceği gerekçesiyle toprak dökülerek bakımsız bir tarlaya döndürüldüğünü savunan Işık Yağcı "Üç yıldan beri de bu parkın durumu bu. Daha önceden öbek öbek, kamyon kamyon toprak döküldü park yapılacak diye. Park yapılmadığı gibi, pislik ve rezillik içindeyiz. Daha beter oldu. Eskisi daha iyiydi. Hiç olmazsa otluktu. İnsanlar buralarda oturabiliyordu. Şu anda buralarda oturamıyoruz. Her türlü hayvan var burada. O yüzden buradan da geçemiyoruz. Hakikaten mağduruz. Çok sıkıntı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

